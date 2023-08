Stiri pe aceeasi tema

- Duduianu Florin era urmarit de Poliția Romana pentru mai multe fapte de șantaj, talharie impotriva unor cantareți de manele și fusese emis un mandat de arestare preventiva pe numele sau inca din anul 2020. El se aflat pe lista „Most wanted” a Politiei Romane. „In data de 8 august, Politia Romana a fost…

- „La data de 8 august 2023, Politia Romana a fost informata, prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, cu privire la faptul ca, in prezent, un barbat, de 38 de ani, din Bucuresti, este arestat in Los Angeles - Statele Unite ale Americii”, a transmis, martis eara, IGPR.Sursa citata a precizat…

- „La data de 8 august 2023, Politia Romana a fost informata, prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, cu privire la faptul ca, in prezent, un barbat, de 38 de ani, din Bucuresti, este arestat in Los Angeles – Statele Unite ale Americii”, a transmis, martis eara, IGPR. Sursa citata a precizat…

- David Popovici, inotatorul roman in varsta de 18 ani, a anunțat ca a fost admis la facultate in București și a dezvaluit ce specializare a ales sa urmeze. Deși a avut ocazia de a parasi țara pentru a studia cu bursa in Statele Unite ale Americii, David Popovici a ales sa ramana in Romania și a fost…

- Parteneriatul strategic cu SUA se va reflecta in perioada urmatoare intr-o prezenta semnificativa a companiilor americane in economia romaneasca, a afirmat, joi, premierul Marcel Ciolacu, la finalul unei intrevederi pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Kavalec.…

- Daca ai pantofi dragi, dar pe care nu-i poți purta deoarece s-au deteriorat, nu renunța la ei! Avem vești bune! Tocmai au ajuns in Bistrița cei de la SPA Shoes, un loc „magic” ce transforma orice pantof sau orice pereche de incalțaminte care are nevoie de „innoire”. Micul atelier de SPA al pantofilor…

- Daca ai pantofi dragi, dar pe care nu-i poți purta deoarece s-au deteriorat, nu renunța la ei! Avem vești bune! Tocmai au ajuns in Bistrița cei de la SPA Shoes, un loc ”magic” ce transforma orice pantof sau orice pereche de incalțaminte care are nevoie de „innoire”. Micul atelier de SPA al pantofilor…