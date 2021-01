Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul judetean USR PLUS, Adrian Apostol, care fusese diagnosticat ca fiind infectat cu SARS-CoV-2 la inceputul lunii decembrie, a decedat luni, a anuntat Consiliul Judetean (CJ) Vrancea. ‘CJ Vrancea anunta cu regret trecerea la cele vesnice a consilierului ales pe lista Aliatei PNL-USR-PLUS, Adrian…

- Kim a murit pe 11 decembrie din cauza complicatiilor pe fondul Covid-19, potrivit koreaherald.com. Regizorul sud-coreean, unul dintre cei mai apreciati cineasti din lume, a fost premiat la toate marile festivaluri cinematografice europene. La Cannes a castigat in 2011 premiul sectiunii Un Certain Regard…

- Suverana, in varsta de 94 de ani, si sotul ei, printul Philip, 99 de ani, vor fi vaccinati cu prioritate din cauza varstei lor si nu in virtutea unui tratament preferential, a indicat Mail on Sunday. Potrivit cotidianului, membrii cei mai in varsta din familia regala vor face publica vaccinarea cu scopul…

- Diagnosticat cu COVID-19, fiul lui Diego Maradona a aflat despre decesul tatalui sau in spitalul Cotugno din Napoli, informeaza Mediafax.Imediat dupa ce a aflat vestea din presa argentiniana, Diego Armando Maradona Sinagra, 34 de ani, a trecut rapid prin toate procedurile birocratice obligatorii pentru…

- Politia germana a anuntat ca a deschis o ancheta impotriva unui medic din orasul Essen (vest) in legatura cu uciderea cu o injectie letala a doi pacienti grav bolnavi infectati cu noul coronavirus, relateaza vineri Reuters, potrivit AGERPRES. Medicul in varsta de 44 de ani, care lucra la Spitalul…

- Un videoclip ironic ce ii indeamna pe tinerii germani sa-si faca datoria patriotica in razboiul impotriva COVID-19 stand acasa si lenevind pe canapea a facut senzatie pe Internet, cumuland peste un milion de vizualizari pana luni, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Germania se confrunta cu o crestere…

- Ziarul Unirea Un cunoscut medic, originar din județul Alba, a decedat in urma infecției cu COVID-19, la varsta de 70 de ani Emilia Bieber, medic neonatalog, originara din județul Alba, s-a stins din viața la varsta de 70 de ani, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Reprezentanții Spitalului Municipal „Dr.…

- Judetul Prahova inregistreaza, duminica, un nou record in ceea ce priveste numarul de noi infectari cu virusul SARS-CoV-2 in randul copiilor si adolescentilor, 20 dintre cei 121 de pacienti nou diagnosticati fiind din categoria de varsta de sub 18 ani, potrivit news.ro.Conform datelor furnizate de…