Stiri pe aceeasi tema

- Sportul constantean din nou in doliu S a stins din viata una dintre personalitatile sale marcante, Dumitru Mihailescu, expertul sportiv al CS Farul, fost campion national la atletism, fost antrenor, fost metodist si fost director al clubului constantean Pe 12 august a.c., Dumitru Mihailescu ar fi implinit…

- Actorul Robert Wolders, care i-a captivat inima indragitei artiste Audrey Hepburn și care i-a fost alaturi pana in ultima clipa a vieții, a murit. Decesul a survenit in urma cu cateva zile, insa, anunțul oficial a fost facut in urma cu cateva ore, potrivit who.com.au. Regretatul star danez avea 81 de…

- Liviu Gavrilescu, profesor la Universitatea de Nord din Baia Mare, fost consilier al prefectului judetului si consilier IT la Prefectura Maramures, a fost ucis in dimineata zilei de marti, 10 iulie, in casa personala situata intr-un cartier de la marginea orasului.

- Liviu Gavrilescu, profesor la Universitatea de Nord, fost consilier al prefectului si consilier IT la Prefectura Maramures, a murit in aceasta dimineata. Se pare ca ar fi fost victima uni scandal domestic.

- Veste șoc in familia unei celebre artiste! Fiul sau a decis sa iși incheie socotelile cu viața și a fost gasit fara suflare, in propria casa. Artista se afla la o petrecere in timp ce a aflat ca fiul ei a murit. Fiul Tinei Turner, Craig Raymond Turner, s-a sinucis, la varsta de 59 de ani. Artista, in…

- Dan Ingram a activat de la inceputul anilor '60, timp de mai bine de cinci decenii, iar la moartea sa avea 83 de ani. Fiul sau, Christopher, a declarat pentru New York Times, ca legendarul DJ a murit in timp ce se afla la masa, inecat cu o bucata de friptura. Dan Ingram a murit la resedinta…

- Anne Donovan a murit miercuri in urma unui stop cardiac, la varsta de 56 de ani. Decesul a fost confirmat de familie prin intermediul unui mesaj emoționant. Anne Donovan a fost un nume important in baschet. Sportiva este caștigatoare a unui campionat național și a doua medalii olimpice de aur…

- Medicul stomatolog Rașcu Dumbrava a trecut la cele veșnice. Decesul medicului ar fi survenit marți noapte, in propria locuința. El era nascut pe 14 iunie 1950 și lucra la Spitalul Județean din ianuarie 1983. Medicul Dumbrava oferea consultații la cabinetul stomatologic din cadrul…