- Echipa Fleetwood Town, din liga a treia engleza, a anuntat ca il are ca nou antrenor pe fostul jucator al lui Manchester City, Joey Barton, cu care a semnat un contract pe 3 ani. In varsta de 35 de ani, Barton, in prezent suspendat din activitatea fotbalistica din cauza jocului la pariuri, va prelua…

- Premier League Anglia, etapa a 35-a. Brighton – Tottenham, azi, in uvertura rundei. Cand joaca echipele din Top 4. Program și rezultate. Marți, 17 aprilie 21:45 Brighton – Tottenham Miercuri, 18 aprilie 21:45 Bournemouth – Manchester United Joi, 19 aprilie 21:45 Leicester – Southampton Sambata, 21 aprilie…

- In ultimul meci al etapei cu nr.33 a Campionatului de fotbal a Angliei, Chelsea Londra si West Ham United au incheiat la egalitate duminica, 1-1. Londonezii au deschis scorul prin Azpilicueta (min.36), in timp ce oaspetii au egalat prin Chicharito Hernandez (min.73). Alte rezultate: Everton - FC Liverpool…

- Guardiola, amendat pentru purtarea unui simbol politic. Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, a fost amendat cu 20.000 lire sterline de Federatia engleza de fotbal (FA) pentru ca a purtat o panglica galbena in semn de sustinere a unor reprezentanti catalani arestati in Spania, a anuntat FA…

- Manchester City, liderul autoritar al campionatului de fotbal al Angliei, a terminat la egalitate, 1-1, partida disputata in deplasare cu formatia Burnley, sambata, intr-o partida din cadrul etapei a 26-a a campionatului de fotbal al Angliei. Elevii antrenorului Pep Guardiola au dominat…

- Formatia Chelsea Londra a fost invinsa, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, de echipa Bournemouth, intr-un meci din etapa a XXV-a a campionatului Angliei. Golurile au fost inscrise de Wilson ’51, Junior Stanislas ’64 si Ake ’67.Everton s-a impus cu scorul de 2-1 in fata formatiei…

- Cupa Angliei 2018, 32-imi de finala. Vineri, derby-ul orașului Liverpool. Programul partidelor din cea mai veche competiție din lume. ACTUALIZARE 17 ianuarie 21:45 Chelsea – Norwich (meciul a inceput cu intarziere) 1-1 (5-3, la penaltyuri) VIDEO 21:45 Swansea – Wolves 2-1 21:45 Wigan – Bournemouth…