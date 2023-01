Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a avut parte de o surpriza neplacuta in momentul in care a primit o somație pentru neplata ratelor. Așa a aflat romanul ca avea un credit la banca de care nu avea habar. Al doilea mare șoc l-a avut cand a cerut lamuriri cu privire la suma pe care a imprumutat-o fara sa […] The post Un barbat…

- Politia din India da vina pe sobolani pentru disparitia a aproape 200 kg de canabis confiscat de la vanzatorii ambulanti si pastrat in sectiile de politie, dupa ce in trecut aceleasi rozatoare au fost invinuite ca au consumat alcool, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Politistii au retinut patru persoane intr-un dosar penal de fals și abuz in serviciu, potrivit Agerpres . Din cercetari reiese ca medicii erau ajutați de reprezentantul unei firme de pompe funebre, care se ocupa cu imbalsamarea, informeaza Politia Capitalei. Potrivit unor surse din Politie, imbalsamatorul…

- Valoarea totala a achizitiei fara TVA este de 72.000 lei Castigator este Car Top SRL cu sediul social in Neamt si punct de lucru in Constanta Cucoara Cristian Constantin este asociat unic si administrator al firmei Cifra de afaceri a companiei. a fost de 1.847.501 lei in anul 2021, cu un profit de 110.036…

- Alexandru Arșinel a fost unul dintre cei mai longevivi actori de comedie din Romania! Celebrul artist se pare ca nu o sa fie uitat atat de ușor de catre cei cu care a lucrat, dar și de catre cei care l-au iubit și apreciat! Dupa inmormantare, firma de pompe funebre care s-a ocupat de nefericitul […]…

- La scurt timp dupa inmormantarea actorului Alexandru Arșinel, firma de pompe funebre care s-a ocupat de funeralii a inceput sa-și faca reclama pe seama lui. Postarile glumețe au curs pe rețelele de socializare. „Daca marele actor Alexandru Arșinel a avut incredere in noi poți sa o faci și tu. Te așteptam!…

- Firma de pompe funebre care a organizat inmormantarea celebrului actor Alexandru Arșinel s-a folosit de imaginea acestuia pentru a se autopromova! „Daca marele actor Alexandru Arșinel a avut incredere in noi poți sa o faci și tu. Te așteptam! Echipa St. Patrick’s Funeral are marea onoare sa ii organizeze…

- Autoritațile au inchis duminica toate școlile din Kurdistanul iranian, in contextul in care protestele, intrate in a patra saptamana dupa moartea tinerei Masha Amini in custodia poliției moravurilor, au continuat in zeci de orașe și localitați din Iran.Mai multe organizații ale drepturilor omului au…