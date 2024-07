Stiri pe aceeasi tema

- Sosit la Paris pentru a participa la Jocurile Olimpice la invitația delegației braziliene, fostul fotbalist Zico a avut un inceput nefericit in capitala Franței. Conform informațiilor oferite de Le Parisien, Zico a fost victima unui furt joi, in timp ce parasea hotelul. Potrivit ziarului, o servieta…

- Fostul fotbalist brazilian Arthur Antunes Coimbra, cunoscut ca Zico, a fost jefuit la Paris, unde se afla pentru a lua parte la Jocurile Olimpice, scrie publicatia Le Parisien, citata de News.ro.Invitat la Paris de delegația braziliana la Jocurile Olimpice, fostul fotbalist „Zico" a fost jefuit joi…

- Sosit la Paris pentru a asista la Jocurile Olimpice pe baza unei invitatii din partea delegatiei braziliene, fostul fotbalist Zico a avut un inceput foarte prost de sedere in capitala Frantei. Potrivit Le Parisien, fostul fotbalist a fost victima unui furt., joi, in momentul in care iesea din hotel,…

- Arthur Antunes Coimbra, cunoscut in lumea fotbalului ca Zico (71 de ani), a fost jefuit la Paris, unde este prezent pentru Jocurile Olimpice. Zico este membru al delegației braziliene la Jocurile Olimpice de la Paris. Servieta i-a fost furata dintr-un taxi Zico la un meci demonstrativ / Foto: Imago…

- Legendarul fotbalist italian Roberto Baggio a fost sechestrat, agresat si jefuit de un grup de infractori in locuinta sa din Altavilla Vicentina, in timpul meciului pierdut de Italia la Euro 2024 in fata Spaniei, scor 0-1.

- Legendarul fotbalist italian Roberto Baggio a fost sechestrat, agresat si jefuit de un grup de infractori in locuinta sa din Altavilla Vicentina, in timpul meciului pierdut de Italia la Euro 2024 in fata Spaniei, scor 0-1, scrie news.ro.Corriere dello Veneto scrie ca Baggio si familia sa se aflau…

- Legendarul atlet etiopian Kenenisa Bekele, in varsta de 41 de ani, a fost selectionat oficial pentru Jocurile Olimpice de la Paris in proba de maraton, la 12 ani dupa ultima sa participare la JO. Triplu campion olimpic la 5.000 m (2008) si 10.000 m (2004, 2008), Kenenisa Bekele nu a mai participat la…

- Stafeta tortei olimpice a inceput, joi, la Marsilia, la emblematica bazilica Notre-Dame-de-la-Garde, unde legenda fotbalului din Marsilia, Basile Boli, a fost primul purtator. Torta olimpica va ajunge la Paris pentru Jocurile Olimpice la 26 iulie, potrivit news.ro