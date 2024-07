Legendarul automobil Ford Capri, renumit pentru aparitiile memorabile in filme si alaturi de multe staruri din cinematografie, se intoarce dupa de 38 de ani pe piata auto. De aceasta data a imbracat forma unui crossover coupe electric. Dupa 38 de ani, Ford Capri este din nou pe piata Ford a prezentat astazi noul Capri, renașterea […] The post Legendarul Ford Capri se intoarce dupa 38 de ani pe piata auto. De aceasta data este electric! appeared first on Puterea.ro .