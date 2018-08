Legendarul dramaturg Neil Simon s-a stins din viata la varsta de 91 de ani. Este laureat al premiului Pulitzer

Stiri pe aceeasi tema

- Dramaturgul american Neil Simon, unul din cei mai prolifici si populari autori de pe Broadway, a incetat din viata duminica, la varsta de 91 de ani, a relatat New York Times, citand l pe agentul sau, transmite Reuters.Dramaturg si scenarist, Neil Simon a imbinat umorul, drama si introspectia in piese…

- Actorul Rudi Rosenfeld a murit vineri, la varsta de 77 de ani, transmite Antena3.ro. Informatia a fost confirmata de PR ul Teatrului Evreiesc de Stat, Oana Nae. A murit, intr adevar, azi, la ora 17,00, a spus ea. Si regizorul Erwin Simsensohn a anuntat, pe pagina sa de socializare, decesul indragitului…

- Scriitorul rus Eduard Uspensky, care a semnat numeroase carti populare dedicate copiilor, adaptate in desene animate mult urmarite de generatii intregi din Uniunea Sovietica si din Rusia de astazi, a decedat la...

- Steve Ditko, unul din creatorii Omului Paianjen/Spider-Man alaturi de Neil Gaiman, a murit, in locuinta sa din New York. Artistul avea 90 de ani. Steve Ditko a fost gasit decedetat in apartamentul sau din ...

- Renumitul dirijor rus Gennady Rozhdestvensky s-a stins din viața la vârsta de 87 de ani. Conservatorul 'Ceaikovski' din Moscova a anunțat duminica trecerea în neființa a celebrului dirijor Gennady Rozhdestvensky. Comunicatul nu menționeaza locul și cauza decesului,…