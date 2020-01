Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului a fost zguduita duminica seara de vestea morții fostului baschetbalist Kobe Bryant. Acesta a murit la 41 de ani, in urma unui accident de elicopter petrecut in Calabasas, California. Chiar duminica dimineața, vineri seara in SUA, Kobe Bryant fusese depașit de LeBron James in topul celor…

- Lumea sportului a fost zguduita duminica seara de vestea morții fostului baschetbalist Kobe Bryant. Acesta a murit la 41 de ani, in urma unui accident de elicopter petrecut in Los Angeles. Presa de pe intreg mapamondul a ramas șocata de vestea decesului unuia dintre cei mai mari baschetbaliști din…

- Vestea sfarșitului de saptamana vine din SUA, acolo unde presa relateaza decesul legendarului Kobe Bryant, intr-un accident de elicopter. Informația a fost relatata de inițial de site-ul TMZ , apoi preluata de CNN, AS, Marca sau Gazzetta dello Sport și alte ziare internaționale. Acesta calatorea impreuna…

- Fostul superstar NBA, Kobe Bryant a murit, duminica, intr-unaccident de elicopter, scrie TMZ Sports. Incidentul s-a produs in Calabasas, California.Kobe calatorea impreuna cu alte patru persoane inelicopterul sau privat cand aparatul de zbor s-a prabușit.Din primele informații, dupa prabușirea elicopterului,…

- Kobe Bryant a incetat din viața duminica, la doar 41 de ani, dupa ce elicopterul in care se afla s-a prabușit. Tragedia a avut loc in orașelul Calabasas, din California, Statele Unite ale Americii.Bryant se afla intr-un elicopter privat, alaturi de cel puțin alte trei persoane.

- Veste șoc! Legendarul baschetbalist de la LA Lakers, Kobe Bryant, a murit duminica seara, 26 ianuarie, la varsta de 41 de ani. Kobe Bryant se afla intr-un elicopter care s-a prabușit in Calabasas, Statele Unite ale Americii.

- Veste tragica anunțata de TMZ in SUA! Kobe Bryant ar fi decedat la numai 41 de ani. Fostul mare baschetbalist al lui Los Angeles Lakers s-ar fi aflat intr-un elicopter care s-a prabușit in Calabasas, California. Kobe s-ar fi aflat alaturi de alte patru persoane, inclusiv pilotul, cand, din motive necunoscute…

- Tanara a fost grav ranita dupa ce soferul a pierdut controlul volanului si a lovit un stalp de electricitate, relateaza GDS.ro. „Un tanar de 25 de ani, din Craiova, care conducea un autoturism pe pasaj, a pierdut controlul volanului, lovind un stalp de sustinere a retelei electrice, in dreptul fostei…