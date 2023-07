Stiri pe aceeasi tema

- Dupa succesul cu “Inima mea”, piesa promovata atat in Romania cat si in Mexic, Argentina, Ecuador, Spania, Chile cu varianta in spaniola si in Brazilia cu varianta in portugheza, Alessa lanseaza o noua piesa latino, energica si cu un titlu sugestiv. “Ma simt bine” este o piesa plina de culoare care…

- Nationala Romaniei a coborat un loc, de pe 46 pe 47, in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal ( FIFA ), publicat joi. In perioada de la ultima ierarhie a FIFA (aprilie), tricolorii au inregistrat doua remize, ambele in iunie. Prima in deplasare, 0-0 cu Kosovo, a doua cu Elvetia, 2-2, in preliminariile…

- Abraham Klein, acum in varsta de 89 de ani, a arbitrat la Campionatul Mondial din 1970, gazduit de Mexic, la Campionatul Mondial din 1978, din Argentina și la Campionatul Mondial din 1982, din Spania.

- Reprezentanții Ucrainei au votat in favoarea unui rus pentru candidatura la șefia Comitetului pentru Operațiuni Arctice al Organizației Internaționale de Standardizare. Este vorba despre Serghei Baranov, angajat al Gazprom Neft. In favoarea rusului au mai votat Iranul, China și, evident, Rusia, informeaza…

- ”Uriasii din Catalonia” (Spania), niste papusi gigantice faimoase, vor porni in parada pe strazile din centrul orasului Timisoara, in cadrul Festivalului Viva la Strada, organizat de Teatrul pentru Copii si Tineret ”Merlin”. Nu vor lipsi nici spectacolele pentru copii.Festivalul Viva la Strada va…

- Ziua Europei va fi marcata in acest an de inceputul celei de-a XXVII-a ediții a Festivalului de Film European, care va avea loc in Capitala Europeana a Culturii și se va desfașura intre 9 și 12 mai, la cinema Victoria, și va fi deschis cu o gala speciala. Tot in Banat, ediția 2023 a festivalului […]…

- Consiliul Local Craiova a respins, joi, proiectul de hotarare privind sustinerea editiei 2023 a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 2023 cu suma de 40.000 de lei, dupa ce consilierii USR au votat impotriva sustinand ca poetii invitati din aproape 20 de tari ar fi propagandisti rusi. Consilierii…

- Mai multe tari si-au extras diplomatii si pe ceilalti cetateni ai lor din Khartoum, capitala Sudanului, unde de cateva zile au loc lupte crancene, relateaza bbc.com.Autoritatile din SUA au spus ca duminica dimineata au evacuat cu trei elicoptere Chinook aproape 100 de oameni. Ambasada SUA la Khartoum…