- Prof. Ion V. Ionescu, legendarul antrenor de fotbal, implinise 88 de ani la 2 mai. Aseara el a plecat la Domnul. Ion V. Ionescu s-a nascut la data de 2 mai 1936 in comuna Rudna (județul Timiș). A jucat fotbal la echipele Poli Timișoara (1945-1954), Progresul Sibiu (1955), Știința București (1956-1959)…

- Gheorghe Josan, fostul președinte al Secției Penale a Curții de Apel Suceava, s-a stins din viața la varsta de 75 de ani. Nascut la data de 16 noiembrie 1948, a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, in anul 1971.Dupa o scurta ...

- REȘIȚA – Prima ediție a Memorialului „Dan Firițeanu” la fotbal juvenil va avea loc sambata, pe stadionul din Valea Domanului! „Pe data de 15 iunie va fi organizat turneul de fotbal in memoria prof. dr. Dan Firiteanu, unul dintre cei mai apreciați tehnicieni care au activat in fotbalul banatean. Evenimentul…

- Dupa un sezon foarte bun, cu medalii de argint in Liga Zimbrilor și Cupa Romaniei, dar și un parcurs extraordinar in EHF European League, pana in grupele principale, CSM Constanța mizeaza pe același staff tehnic. Mai exact, George Buricea antrenor principal, Ionuț Pușcașu antrenor secund, Silviu Baiceanu…

- In aceasta dimineața, Dana Rotariu, sotia fostului international Iosif Rotariu, s-a stins din viața la varsta de 60 de ani. Tristul anunț al trecerii ei in neființa a fost facut de reprezentanții clubului Poli Timisoara.

- 6 mai 1961: S-a stins din viața poetul Lucian Blaga. Viața omului de cultura nascut in Lancram, care nu a vorbit pana la patru ani Lucian Blaga, unul dintre cei mai apreciați poeți ai Romaniei, s-a stins din viața, in data de 6 mai 1961. Blaga s-a nascut in Lancram, județul Alba. A fost poate cel mai…

- Octavian Vintila, cunoscutul jurnalist sportiv, a murit la varsta de 86 de ani, iar vestea a picat ca un trasnet pentru apropiați! Iata cine a fost vocea de la radio care a comentat exercițiul Nadiei Comaneci la Jocurile Olimpice!

- Nascut pe 22 iunie 1938, la Ploiești, județul Prahova, Octavian Vintila a decedat vineri, 19 aprilie 2024, la varsta de 86 de ani. Familia sportului romanesc a pierdut un mare comentator sportiv. Radio Romania Actualitați a anunțat sambata de dimineața decesul lui Octavian Vintila. Acesta a incetat…