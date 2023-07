Legendarul 911, singurul Porsche care scapă de electrificare Porsche are o strategie de electrificare treptata a gamei sale, astfel incat mașinile electrice sa reprezinte 80% din vanzari pana in 2030. Cu toate acestea, compania din Stuttgart va pastra emblematicul 911 drept singurul model cu motor cu ardere interna ramas in picioare.Potrivit Reuters, planurile Porsche sunt urmarite cu atentie, inclusiv de organizatiile de mediu, […] The post Legendarul 911, singurul Porsche care scapa de electrificare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

