Legendarele studiouri de film italiene Cinecittà vor primi 260 de milioane de euro din Planul european de redresare Suprafata legendarelor studiouri Cinecittà ar trebui sa se dubleze în urmatorii ani datorita celor 260 de milioane de euro din Planul european de redresare. Si vor putea concura, pe termen lung, cu studiourile britanice, scrie News.ro citând Le Figaro.



Cinecittà si platourile sale de filmare au servit în special pentru productia serialului &"Roma&" de la HBO, precum si la sezonul 6 din &"Kaamelott&". Din 2017 sub control public, acestea vor primi 260 de milioane de euro din noul plan european, dintre care 172 de milioane dedicate adaptarii capacitatii de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

