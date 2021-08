Uraganul Ida, care a atins zona de uscat in weekend in statul american Louisiana, a distrus in intregime cladirea istorica din orasul New Orleans in care a locuit in tinerete Louis Armstrong, informeaza EFE care citeaza media locale.



Intr-un clip postat pe Twitter de Jack Royer, prezentator in cadrul WIAT-TV, un canal de stiri al televiziunii din New Orleans, se poate vedea amploarea pagubelor provocate de uragan acestei cladirii in care muzicianul a locuit si a facut primii pasi in muzica.

This is the Karnofsky Shop - a historic place. Louis Armstrong worked here…