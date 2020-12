Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța care prevede INGHEȚAREA salariilor bugetarilor, publicata in noaptea de Revelion in Monitorul Oficial Ordonanta care prevede masuri fiscal-bugetare pentru anul 2021, adoptata in ultima sedinta de Guvern, a fost publicata, joi seara, in Monitorul Oficial, cu cateva ore inaintea de Anul Nou.…

- Anul Nou era sarbatorit de babilonieni inca de acum 6000 de ani, la prima luna noua de dupa solstitiu. Festivalul dura 11 zile, in fiecare zi desfasurandu-se diverse activitati. Apoi oamenii isi stabileau scopuri pentru noul an. In prezent, momentul trecerii in Anul Nou este sarbatorit in…

- Ceremoniile din ajunul Anului Nou si din prima zi a anului nu vor mai fi conduse de Papa Francisc din cauza unei crize de sciatica, a anuntat joi Vaticanul. Va fi prima data in multi ani cand Suveranul Pontif, care a implinit luna aceasta 84 de ani, este nevoit sa... Articolul Papa Francisc este bolnav.…

- MESAJE și FELICITARI de Sfantul Vasile. Ce URARI poți trimite prin SMS celor dragi care poarta numele Vasile In prima zi a noului an, credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Vasile cel Mare, episcopul Cezareei, care este considerat unul dintre cei mai importanți parinți ai Bisericii Ortodoxe, dar și…

- Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reintoarcerea la normalitate este tot mai aproape!” Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu ocazia Anului Nou și arata ca revenirea la normalitate este tot mai aproape, daca vom respecta regulile impuse de pandemie. Citește și: Mesaje de Anul Nou 2021.…

- Modele de FELICITARI de ANUL NOU 2021. Model de MESAJ de Anul Nou • URARI de ”la mulți ani” de Anul Nou care pot fi transmise prin SMS de Revelion Inca un an a trecut și a venit momentul sa lasam in urma toate grijile și supararile, și sa pașim... Articolul Model de FELICITARE de ANUL NOU. Mesaje și…

- Tradiții și obiceiuri referitoare la noaptea de Revelion 2021 exista in toate culturile. Cum era de așteptat, acestea difera in funcție de regiune și țara, insa și varsta este un criteriu important.

- REGULILE dupa care se vor ține Boboteaza si Slujba de Anul Nou. Ce a decis Mitropolia pentru cele doua slujbe IPS Laurentiu, Mitropolitul Ardealului, a trimis tuturor preotilor din mitropolie o adresa prin care face precizari privind regulile ce trebuie respectate de acestia. Citește și: Mesaje de Anul…