- SC Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești a stabilit o serie de masuri in vederea bunei desfașurari a accesului in cimitire, in aceasta perioada, in special in noaptea de Inviere. Pentru a fi evitate incidentele, in incinta Cimitirului „Mihai Bravu”, in perioada Sarbatorilor Pascale – cu precadere…

- In perioada Deniilor, slujbe speciale care se oficiaza in fiecare seara in biserici, in perioada premergatoare Pastelui, politistii ii avertizeaza pe cetateni sa fie atenti la bunurile pe care le detin. Manifestarile desfasurate in biserici sunt mana cereasca pentru hoti.

- Au mai ramas cateva ore pana cand incepe, oficial, vacanta de Paste, insa CFR Calatori a luat o decizie neașteptata.De Paște (7-9 aprilie) vor fi anulate 70 de trenuri InterRegio și 17 Regio, anunța Antena3. Sunt anulate trenuri dinspre București spre Craiova, Buzau și Brasov. Anularile…

- Magazinele au programe speciale inainte de Paște, astfel ca cele mai multe și-au prelungit orarul. Iata programul celor mai importante hipermarketuri: Kaufland a anunțat ca a prelungit programul tuturor...

- Potrivit rezultatelor unei analize Vola.ro, numarul biletelor de avion cu destinatia finala Romania a inregistrat o crestere cu 31% in 2018, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017. Aceasta crestere releva faptul ca multi dintre romanii care locuiesc in strainatate (fie studenti, fie romani care…

- Perioada postului este cel mai potrivit moment pentru a incepe o dieta, care sa te ajute sa pierzi aproximativ cinci kilograme, in doar zece zile de regim. In plus, dieta este indicata pentru detoxifiere.

- Intrebat ce ne poate oferi Postul Sfintelor Pasti, preotul Necula a raspuns: "O aventura de Har. Ne putem cunoaste limitele, dincolo de parerea despre noi insine. Poate ca acesta este cel mai important exercitiu legat de postire. Sa ne dam seama daca suntem ok ca oameni, pentru ca Postul cel Mare…

- Postul Sfintelor Pasti incepe anul acesta pe 19 februarie. Acest post, fiind cel mai lung si cel mai aspru din posturile de durata intalnite in Biserica Ortodoxa, este cunoscut si sub denumirea de Postul Mare. Tinand seama ca el aminteste si de postul celor 40 de zile tinute de Hristos inainte de inceperea…