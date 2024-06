Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo, in vacanta dupa ultimul meci al echipei Al-Nassr de vinerea trecuta, se va alatura nationalei Portugaliei pe 7 iunie, astfel ca selectionerul Roberto Martinez nu va putea conta pe starul sau la meciurile amicale cu Finlanda (4 iunie) si Croatia (8 iunie), scrie EFE, informeaza Agerpres.

- Cristiano Ronaldo (39 de ani) incearca sa convinga doi dintre colegii pe care i-a avut la Real Madrid, pe Casemiro (32) și Nacho (34), sa-i redevina coechipieri, de aceasta data la Al Nassr. Zilele trecute, Cristiano Ronaldo a trait o mare dezamagire. Legendarul fotbalist portughez a fost aproape sa…

- Cristiano Ronaldo (39 de ani) știe unde va evolua in sezonul viitor dupa ce vineri seara a trait una dintre cele mai mari dezamagiri din cariera de jucator. CR7 va continua la AL Nassr, in ciuda finalei Cupei Regelui pierdute in fața rivalei Al-Hilal la loviturile de departajare. Conducatorii clubului…

- Cristiano Ronaldo a marcat golurile sale cu numarul 34 și 35 din acest sezon in victoria lui Al-Nassr in fața lui Al-Ittihad-ul lui N'Golo Kante, luni seara, doborand astfel recordul pentru cele mai multe goluri marcate intr-un singur sezon in Saudi Pro League, scrie Mediafax.

- „Dubla” lui Cristiano Ronaldo (39 de ani) din meciul Al Nassr - Al Ittihad, scor 4-2 in ultima etapa din Saudi Pro League, i-a adus starului portughez un nou record. CR7 a devenit fotbalistul care a marcat cele mai multe goluri, 35, intr-un singur sezon din campionatul Arabiei Saudite. Marocanul Abderrazak…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a stabilit, luni, un nou record de goluri marcate intr-un sezon in prima liga saudita de fotbal, dupa ce a reusit o dubla pentru Al Nassr in duelul cu Al Ittihad (4-2), din ultima etapa a sezonului, transmit agentiile internationale de presa. ”Nu urmaresc recordurile,…

- Cristiano Ronaldo (39 de ani) ii face viața grea lui Ciprian Tatarușanu in Abha – Al Nassr, meci din etapa a 26-a din Saudi Pro League, aflat in desfașurare. Starul portughez a deschis scorul in minutul 11 al partidei dintr-o lovitura libera, din poziție centrala, de la aproximativ 17 metri. LIVE »…

- Cristiano Ronaldo s-a intors in lotul Portugaliei și și-a aratat mușchii picioarelor intr-o postare pe Instagram inainte de confruntarea amicala cu Slovenia. Ronaldo a postat pe Instagram un montaj de imagini de la antrenament, confirmand ca a revenit in echipa.Ronaldo a lipsit de la victoria…