Legenda lui Gheza Vida De ce am scris acest text? Din prietenie, respect și valoare. Prietenul Teodor Ardelean, din aceasta agitata bucla a timpului, imi da de știre ca la 11 mai, se implinesc 40 de ani de la savarșirea din viața a sculptorului Vida Gheza. Ma pune in legatura cu academicianul Marius Porumb, ginerele marelui artist, care dorește ca evenimentul sa nu treaca neobservat. Așa a aparut, zilele trecute, in ziarul nostru, sub semnatura Domniei Sale, o emoționanta evocare a celui care a sporit gloria Maramureșului și a țarii in Europa. Așa m-am pornit pe drumul scrisului, despre aceasta legenda a Nordului.… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

