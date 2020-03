Legea zile libere pentru părinți, promulgată de preşedintele Iohannis „Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat sambata, 14 martie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind acordarea unor zile libere parinților pentru supravegherea copiilor, in situația inchiderii temporare a unitaților de invațamant (PL-x 337/02.09.2019)”, arata un comunicat al Administrației Prezidențiale. „Se acorda zile libere unuia dintre parinți pentru supravegherea copiilor, in situația inchiderii temporare a unitaților de invațamant unde aceștia sunt arondați, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate de catre autoritațile competente… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

