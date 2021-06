Legea ungara care interzice "promovarea" homosexualitatii in randul minorilor este o "rusine" si contravine "valorilor fundamentale ale UE", a estimat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmit AFP si dpa.



"Le-am dat instructiuni comisarilor mei de resort sa scrie o scrisoare autoritatilor ungare pentru a ne exprima preocuparile in plan legal, inainte de intrarea in vigoare a legii" respective, a precizat sefa executivului european intr-o intalnire cu presa.



O declaratie sustinuta pana acum de 15 din cele 27 de state membre ale blocului comunitar…