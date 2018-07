Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul israelian a adoptat joi un proiect de lege care defineste Israelul drept ''statul-natiune al poporului evreu'', document in care un controversat articol ce prevede rezervarea de noi localitati pentru evrei a fost modificat, relateaza AFP. Textul documentului,…

- Petre Lazaroiu (foto dreapta) se bucura in liniste de cel de-al zecelea an petrecut in Curtea Constitutionala, depasind cu gratie limita de 9 ani prevazuta explicit in legea fundamentala. Singurii care ar putea sa puna capat situatiei incredibile sunt colegii sai din CCR. Astfel, paradoxal,…

- Parlamentul din Israel a adoptat luni noapte o lege care permite Ministerului Educatiei sa le interzica reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale care ''actioneaza pentru a face rau soldatilor israelieni'' sa mai intre in scoli si sa vorbeasca cu elevii, relateaza agentiile dpa…

- Ultima lege din pachetul pe Justitie, adica statutul magistratilor, a fost adoptata de Camera Deputatilor, cu 181 de voturi „pentru“ si 74 „impotriva“. Opozitia a acuzat faptul ca cei de la Putere au facut „varza intreaga legislatie“.

- Deputații au votat, miercuri, in plenul Camerei Deputaților, legea 303/2004 privind statutul magistraților pentru a treia oara de la adoptare. Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a respins-o de doua ori pana acum. Opoziția a anunțat ca va ataca la CCR din nou legea judecatorilor și procurorilor.

- Benjamin Netanyahu poate incepe un razboi fara aprobarea guvernului. Legea care ii sporește puterile premierului israelian a fost votata de parlamentari, transmite AFP. Parlamentul israelian a votat luni in favoarea unei legi care permite premierului si ministrului apararii sa decida intrarea in razboi…

- In anul in care Israelul sarbatoreste 70 de ani de la intemeierea sa, parlamentul german a reiterat joi dreptul statului evreu de a exista si a condamnat antisemitismul in Germania, scrie agerpres.ro.

- India introduce pedeapsa cu moartea pentru violatorii de copii, sub 12 ani, ca raspuns la protestele care au avut loc dupa un caz recent, in care o fetița a fost violata și ucisa. Guvernul din India a aprobat, sambata, introducerea pedepsei cu moartea pentru violatorii de copii sub 12 ani, iar ordinul…