- Un colaj de imagini cu conținut explicit pentru adulți a fost afișat pe ecranul care asigura legatura cu participanții online, conectați la dezbatere prin platforma Zoom, informeaza pagina de Facebook a site-ului de investigații captura.ro, format din mai mulți jurnaliști care au lucrat la Rise Project.…

- Ministerul Apararii a confirmat oficial pentru HotNews.ro ca numele uitat in metadatele proiectului de lege privind securitatea și apararea cibernetica este al generalului care conduce Apararea Cibernetica a Armatei. Asociația pentru Tehnologie și Internet (APTI) subliniaza ca acest caz arata ca meta-datele…

- Ministerul Cercetarii vine cu o serie de precizari legate de proiectul de lege privind securitatea si apararea cibernetica a Romaniei, aflat in transparenta decizionala, dupa ce unii reprezentanți ai societații civile au criticat anumite prevederi

- Serviciul Roman de Informații (SRI) și Ministerul Apararii ar putea primi acces discreționar la date private ale cetațenilor, potrivit proiectului de lege privind securitatea și apararea cibernetica a Romaniei, avertizeaza Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI). Proiectul introduce delațiunea…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) ori Ministerul Apararii Naționale (MAPN) ar putea primi un acces sporit și discreționar la problemele de securitate și la datele persoanelor private, iar furnizorii de servicii de securitate cibernetica s-ar transforma in delatori profesioniști, atenționeaza Asociația…

- Noul proiect de lege a securitații cibernetice , aflata in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Cercetarii, conține mai multe prevederi de natura sa militarizeze Internetul romanesc, punandu-l sub coordonarea Ministerului Apararii Naționale (MApN), susține APADOR-CH. Conform ONG-ului, sub pretextul…