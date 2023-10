Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Cristian Seidler, vicepreședinte al Comisiei pentru munca și protecție sociala, argumenteaza ca proiectul legii privind pensiile speciale nu reprezinta o reforma a sistemului de pensii speciale. „Dupa ce lui Rares Bogdan i-a luat cativa ani sa numere cele 30 de zile pana al eliminarea…

- Proiectul de lege a refoormei pensiilor speciale, promisa de Rareș Bogdan la intrarea sa in politica, a fost votat, luni in parlament, la cațiva ani distanța de promisiunea liderului liberal: „In 30 de zile desființam pensiile speciale!”, spunea Rareș Bogdan in campania sa electorala din 2018. Comisiile…

- Legea pensiilor de serviciu pentru magistrați a fost adoptata de Senat, urmand sa fie dezbatuta, in forma finala, de Camera Deputaților, forul decizional. Dupa decizia CCR s-a eliminat prevederea privind recalcularea pensiilor, dar se impun doua praguri, de 15% sau 20%. Iar daca vechimea ramane de 25…

- In Senat, comisiile de specialitate au dat raport favorabil pentru legea pensiilor de serviciu, care a fost modificata in acord cu decizia Curtii Constitutionale. Unul dintre amendamentele aprobate stabileste ca varsta de pensionare va creste la 65 de ani, etapizat, pana in 2028. Din opozitie, USR critica…

- Comisiile pentru munca, juridica, aparare si constitutionalitate ale Senatului vor analiza, marti, Legea pensiilor speciale pentru punerea in acord cu decizia CCR. Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, luni, ca prin amendamentele depuse la legea pensiilor speciale se incheie ‘anomaliile’ privind plata…

- Legea pensiilor speciale pare ca mai are de așteptat, pentru ca aleșii nu accelereaza modificarea pensiilor speciale. Deși reforma pensiilor, implicit a pensiilor speciale , trebuia sa fie gata de la sfarșitul anului 2022, ceea ce nu s-a intamplat. Termenul pentru adoptarea legii pensiilor speciale…

- Legea pensiilor speciale pare ca mai are de așteptat, pentru ca aleșii nu accelereaza modificarea pensiilor speciale. Deși reforma pensiilor, implicit a pensiilor speciale , trebuia sa fie gata de la sfarșitul anului 2022, ceea ce nu s-a intamplat. Termenul pentru adoptarea legii pensiilor speciale…

- Legea pensiilor șpeciale, de care depinde alocarea banilor din PNRR are nevoie de lamuriri suplimentare, au decis judecatorii Curții Constituționale. CCR a amanat, pentru 21 august, dezbaterile privind aceasta lege. Pe ordinea de zi a Curții Constituționale se afla legea pensiilor speciale și cea privind…