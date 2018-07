Legea “radarului cu clopoţei” a fost adoptată pe articole Panoul se monteaza de catre administratorul drumului la solicitarea politistului, iar masinile cu radar trebuie sa fie inscriptionate vizibil, dar si pozitionate vizibil. De asemenea, dispozitivele radar de tip pistol nu pot fi folosite la mai mult de 10 metri de masina de politie. Proiectul a primit aviz negativ de la Guvern, iar deputatii USR au anuntat ca nu il sustin. Proiectul de lege pentru modificarea art. 109 din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a primi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

