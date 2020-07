Stiri pe aceeasi tema

- E protest tacut in fața sediului Avocatului Poporului. Cele cateva zeci de romani stranși acolo ii cer Renatei Weber sa atace la CCR Legea carantinarii, care are mai multe prevederi abuzive, deși ea a fost votata in Parlament de PSD și PNL.Citește și: Informații de ULTIMA ORA - Maneliști CELEBRI,…

- In calitate de for decizional, Camera Deputaților a adoptat proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2014, care face referire la reglementarea vanzarii și cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan. Principala masura din acest proiect ( vezi legea aici ) este stabilirea…

- Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a adoptat proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor…

- Pentru a preveni comertul cu miere si produse apicole falsificate, deputatii au dat miercuri vot favorabil proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii apiculturii nr. 383/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, In favoarea proiectului au votat 304 de deputati, iar trei s-au…

- Ieri, Guvernul Romaniei a aprobat o serie de masuri de modificare a Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvența. Urmeaza ca aceste masuri sa fie propuse spre adoptare de catre Parlament, iar ulterior forma adoptata va fi publicata in Monitorul Oficial. Modificarile…

- Instituirea starii de alerta și reluarea activitații economice incepand cu 15 mai aduce noi modificari legislative, de data aceasta in domeniul restructurarii companiilor. Specialiștii CITR, liderul pieței de insolvența din Romania, analizeaza masurile și identifica beneficiile pe care acestea le aduc…

- Forma finala a propunerii legislative privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada starii de urgenta, adoptata recent de Camera Deputatilor, nu aduce in sine o protectie reala pentru chiriasi, atrag atentia reprezentantii Organizatiei Patronale a Retailerilor din Romania - RORETAIL,…

- TICHETE DE MASA 2020. Legea 24/2020 este cea care prevede majorarea valorii tichetului de masa la 20 de lei, in condițiile in care valoarea maxima a unui tichet de masa era pana acum de 15,18 lei. Actul se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2020. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care…