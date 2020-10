Legea privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, pe masa Guvernului Executivul are pe ordinea de zi a sedintei de joi, de la ora 18.00, un proiect de ordonanta de urgenta care modifica legea privind unele masuri pentru protejarea intereselor nationale in activitatea economica, dupa ce CCR a decis ca prevederi din actul normativ sunt neconstitutionale. Astfel, conform proiectului de OUG, este interzisa, pentru o perioada de 2 ani, instrainarea actiunilor detinute de stat la companiile si societatile nationale, la institutii de credit, precum si la orice alta societate la care statul are calitatea de actionar, indiferent de cota de capital social detinuta, potrivit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

