Legea privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana a fost promulgata marti dupa mai multe luni de dezbateri in parlamentul britanic, informeaza AFP, preia Agerpres.

- PNL va sesiza Curtea Constituționala a Romaniei pe Legea prin care, miercuri, PSD și ALDE ”au dat cea mai puternica lovitura economiei naționale romanești”, prin inființarea unui Fond Suveran de Dezvoltare și Investiții.

- Legislatia privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana se va intoarce pentru dezbatere in Camera comunelor la 12 iunie, pentru ca deputatii britanici sa discute o serie de amendamente propuse care ar putea avea impact asupra Brexitului, relateaza luni agentia Reuters.Camera Lorzilor,…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 202 voturi pentru si 47 abtineri, o propunere legislativa potrivit careia centrele de detentie vor fi obligate sa realizeze un raport social personalizat catre Agentia pentru ocuparea fortei de munca pentru persoanele care mai au de executat trei luni din…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind reglementarea activitatii de telemunca. In februarie, Camera Deputatilor a adoptat acest proiect in calitate de for decizional. "Este un proiect de lege foarte popular in Japonia, adica legislatia din Japonia a stat…