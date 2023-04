Stiri pe aceeasi tema

- Președintelui francez Emmanuel Macron a promulgat oficial legea privind reforma pensiilor, sambata, dupa aprobarea curții constituționale. Aceasta prevede inclusiv creșterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promulgat legea cu privire la reforma sistemului de pensii, care prevede cresterea varstei de pensionare cu doi ani, relateaza sambata AFP si Reuters. Controversatul act normativ, al carui text a fost validat vineri de Consiliul constitutional, a fost publicat…

- Poliția a fost desfașurata vineri in fața Consiliului Constituțional al Franței, inaintea deciziei cheie a celor noua judecatori privind proiectul de lege care reformeaza sistemul de pensii, inclusiv prin creșterea varstei de pensionare, de teama unor noi proteste care pot degenera in violențe, relateaza…

- Discutii intre guvernul francez si sindicate ar putea avea loc in curand, in contextul in care disputa politica si demonstratiile stradale impotriva reformei pensiilor continua sa zguduie tara, relateaza miercuri mai multe media franceze, preluate de DPA. Prim-ministrul Elisabeth Borne intentioneaza…

- Protestatarii francezi au blocat șinele de tren și autostrazile și s-au ciocnit cu poliția in unele orașe, in timp ce marșaluiau in toata țara marți impotriva președintelui Emmanuel Macron și a proiectului de lege a pensiilor, profund nepopular al acestuia, potrivit Reuters. La inceputul zilei, guvernul…

- Emmanuel Macron ramane ferm pe pozitii: nu are de gand sa renunțe la reforma pensiilor și nu da inapoi nici la presiunea strazii. Președintele francez a condamnat protestele violente de joi, cand 3,5 milioane de oameni au demonstrat in toata Franța și peste 400 de polițiști au fost raniți. Macron, dezlantuit…

- Emmanuel Macron nu are de gand sa renunțe la reforma pensiilor și nu da inapoi nici la presiunea strazii. Președintele francez a condamnat protestele violente de joi, cand 3,5 milioane de oameni au demonstrat in toata Franța și peste 400 de polițiști au fost raniți.

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a pronuntat marti in apararea reformei pensiilor, care a suscitat ostilitate atat la nivelul societatii, care a iesit in strada, cat si in parlament, in primul sau contact cu cetatenii de la lansarea proiectului la inceputul acestui an, relateaza France Presse,…