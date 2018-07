Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 43/2014 privind protectia animalelor utilizate in scopuri stiintifice, a informat Administratia Prezidentiala prin intermediul unui comunicat.



Actul normativ a fost adoptat pe 27 iunie de catre Camera Deputatilor. Legea instituie masuri de protectie a animalelor utilizate in scopuri stiintifice sau in alte scopuri educative si, in acest sens, prevede norme care reglementeaza inlocuirea si reducerea utilizarii animalelor in proceduri, imbunatatirea metodelor de crestere, adapostire, ingrijire…