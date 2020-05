Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala discuta miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind neconstitutionalitatea unei legi initiate de PSD care prevede ca invatamantul prescolar, scolar, preuniversitar si universitar se poate desfasura si online pe perioada starii de urgenta sau de asediu. Legea criticata…

- Sesizarea ridica o exceptie de neconstitutionalitate referitoare la Ordonanta de Urgenta nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta. Potrivit unui comunicat de presa transmis de institutie, delegarea unor atributii de legiferare catre autoritati administrative avand…

- Curtea Constitutionala va discuta, pe 27 mai, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind neconstitutionalitatea unei legi initiate de PSD care prevede ca invatamantul prescolar, scolar, preuniversitar si universitar se poate desfasura si online pe perioada starii de urgenta sau de asediu. Legea…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, care prevede ca invatamantul prescolar, scolar, preuniversitar si universitar se poate desfasura si online pe…

- Președintele a transmis catre CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2017 privind actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta, precum si pentru modificarea si completarea…

- Curtea Constitutionala a explicat, intr-un comunicat de presa, de ce a respins sesizarea Avocatului Poporului referitoare la articolul 14 din OUG 1/1999 privind regimul starii de urgenta. Judecatorii constitutionali precizeaza ca presedintele si-a depasit atributiile legale si a adaugat la lege prin…

- Curtea Constitutionala are miercuri pe ordinea de zi sesizari ale Avocatului Poporului referitoare la OUG privind starea de urgenta, precum si sesizarile Avocatului Poporului si ale ICCJ vizand legea de eliminare a pensiilor speciale. De asemenea, CCR discuta si obiectiile de neconstiutionalitate…

- PSD a anuntat, marti, ca daca Guvernul nu ia masuri in cazul parintilor care, dupa data de 15 mai, cand expira starea de urgenta, nu vor avea cu cine sa lase copiii in casa, va actiona pentru adoptarea rapida a unui act normativ in Parlament. "Parintii nu au cu cine sa lase copiii acasa. Pentru ca scolile…