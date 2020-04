Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede posibilitatea incheierii casatoriei si in gradinile publice, parcuri, muzee si alte locuri in aer liber, cu aprobarea primarului, initiata de liberalul Florin Roman.Legea modifica si completeaza alineatul (2) al articolului 24 din Legea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care angajatii din invatamant vor beneficia de zile libere pentru a sarbatori Vinerea Mare, prima si a doua zi de Pasti, precum si prima si a doua zi de Rusalii, in functie de data la care sunt celebrate acestea de cultul religios legal crestin…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, o lege inițiata de doi deputați liberali de Alba, alaturi de un deputat PSD. Este vorba despre legea privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. Actul normativ a fost inițiat de Florin Roman, Claudiu Racuci…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, proiectul care prevede posibilitatea incheierii casatoriei si in gradinile publice, parcuri, muzee si alte locuri in aer liber, cu aprobarea primarului.Proiectul de lege prevede modificarea si completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea care prevede posibilitatea consumului de bauturi alcoolice in locuri publice in cazul unor evenimente organizate in scop de recreere sau manifestari cultural-artistice. Actul normativ modifica articolul 2 Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea…