Stiri pe aceeasi tema

- Biden va anunța un nou pachet de ajutor militar de 375 milioane de dolari pentru Ucraina, inclusiv muniție. Washingtonul a dat, de asemenea, „semnalul pozitiv” ca va permite altor tari sa furnizeze Ucrainei avioanele F-16 pe care le cere insistent pentru a contracara invazia rusa. Președintele american…

- Conform acestor responsabili, care s-au exprimat cu conditia pastrarii anonimatului, eroarea ar consta in supraevaluarea valorii echipamentelor preluate din stocurile armatei SUA si livrate Kievului. Astfel, in contabilitate a fost folosita valoarea costului de inlocuire a echipamentelor, in locul valorii…

- Pentagonul a supraevaluat cu circa trei miliarde de dolari valoarea echipamentelor militare oferite Ucrainei pentru a ajuta aceasta tara in razboiul cu Rusia, o „eroare contabila” ce ar permite SUA sa furnizeze Kievului mai multe arme si munitii, au declarat joi agentiei Reuters doi oficiali americani,…

- Astfel, a fost aprobata suma de aproximativ 1,6 milioane dolari, ramasa necheltuita din contributia Romaniei la Fondul voluntar al NATO pentru sustinerea fortelor armate din Afganistan (transa a II-a), ce va fi directionata catre Fonduri Voluntare NATO destinate intaririi capacitatii de aparare a Republicii…

- Statele Unite au anuntat marti o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina, in valoare de 2,6 miliarde de dolari, inclusiv rachete antiaeriene Patriot si munitii de artilerie, transmite AFP. Pe lista se mai afla si rachete pentru lansatoarele de inalta precizie HIMARS, precum si piese de schimb,…

- Șeful NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca aliații occidentali au livrat Ucrainei un ajutor militar de peste 70 de miliarde de dolari in ultimul an, de cand a inceput invazia rusa.Rusia intenționeaza sa cheltuiasca aproape 5.000 de miliarde de ruble, adica 63,7 miliarde de dolari, pentru nevoile…

- Contractul, care va avea o valoare totala de 439 de milioane de dolari in primul sau an, este printre primele contracte multianuale pentru munitii de precizie, in timp ce Pentagonul incearca sa construiasca stocuri in speranta de a descuraja China. In martie, presedintele Joe Biden a cerut 842 de miliarde…

- Ucraina are „șanse mici” sa obțina in acest an o victorie decisiva care sa duca la respingerea tuturor forțelor militare ruse de pe teritoriul sau, a declarat șeful Pentagonului, Mark Milley, intr-un interviu acordat pentru Defense One. Și asta in ciuda faptului ca forțele ruse sunt in condițiile in…