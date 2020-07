Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului se reuneste, joi, la ora 12.00, pentru a dezbate si vota legea privind izolarea si carantina, iar Guvernul a anuntat ca premierul Ludovic Orban va participa la sedinta. Actul normativ a fost dezbatut mai multe zile in Comisia juridica, care se reuneste si joi, de la ora 11.00, pentru…

- Premierul Ludovic Orban va participa, joi, 16 iulie, la ședința de plen a Senatului, de la ora 12:00, in care se va dezbate proiectul de lege privind carantinarea și izolarea. Dupa trei zile de dezbateri...

- "Acea carantinare trebuie sa se faca gradual. Orice cetatean va merge intr-un spatiu, de preferat domiciliu, in conditiile in care nu vrea sa stea in preajma familiei, va merge in carantina institutionalizata. Cel care prezinta o suspiciune, pana la eliminarea ei trebuie sa beneficieze de carantina.…

- Bataie de joc. Intr-o Romanie in care numarul cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus a explodat in ultima saptamana, oamenii politici au grija doar sa arate care-i mai tare și mai șmecher. Dupa ce saptamana trecuta, Camera Deputaților a votat, pe repede inainte, proiectul Legii carantinarii,…

- "Domnule președinte Klaus Iohannis, sper, ca dupa ce ați salvat Romania și ați aparat Ardealul, veți avea timp sa va ocupați și de chestiunile economice, sociale, de șomaj. Veți apara locurile de munca și firmele romanești, care produc pentru noi toți", a afirmat Kelemen Hunor, conform Mediafax.…

- Senatorii dezbat la acesta ora proiectul de lege care a creat scandal la nivel politic între președintele Klaus Iohannis și PSD. Reamintim ca o inițiativa legislativa care prevedea acordarea autonomiei Ținutului Secuies a fost adoptata tacit de catre Camera Deputaților. Ora 14.05 Sedinta…

- Senatorii au fost convocați in ședința, de la ora 14, cu un singur proiect pe ordinea de zi: autonomia Ținutului Secuiesc, scrie Digi24.ro. Legea a fost subiect de dispute politice miercuri dimineața, dupa ce proiectul a fost adoptat tacit, fara dezbatere, de Camera Deputaților. Adoptarea tacita presupune…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca, daca va fi invitat la parlament printr-o procedura oficiala, parlamentara sau constitutionala, cu siguranta va merge pentru a prezenta masurile luate de guvern in aceasta perioada. Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a solicitat prezenta…