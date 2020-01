Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind infiintarea Muzeului National "Bratianu". "Se infiinteaza Muzeul National 'Bratianu' ca institutie publica de importanta nationala cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii, cu sediul in imobilul Vila Florica (ansamblul conacului Bratianu-Florica), situat in localitatea Stefanesti, judetul Arges. Activitatea muzeului este finantata din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si din venituri proprii. Muzeul este condus de un manager desemnat prin ordin al ministrului…