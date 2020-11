Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri actul normativ pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ vizeaza ca lucrarile declarate de interes national sau de interes local…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care modifica plafonul pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% asupra bazei de impozitare pentru livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 de metri patrati. Potrivit legii pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015…

- Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care prevede ca, in cazul infractiunilor de violenta domestica, impacarea dintre parti sa nu mai inlature raspunderea penala.Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea art.199 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, in sensul stabilirii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate. Actul normativ urmareste imbunatatirea cadrului legal in materie, in sensul introducerii unor definitii, precum si a unor prevederi…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, actul normativ pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, care prevede gratuitate la serviciile publice de transport si pentru elevii din invatamantul preuniversitar privat.Vezi și: Cum ar putea arata viitorul Guvern…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede facilitati pentru lucratorii frontalieri care trec granita si deschiderea unor puncte internationale de trecere a frontierei de stat a Romaniei. Legea privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala care permite romanilor din diaspora sa voteze timp de doua zile la alegerile parlamentare din decembrie. Actul normativ prevede ca alegatorii romani cu domiciliul/resedinta…