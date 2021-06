Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de pensii, relateaza Agerpres. Actul normativ are ca obiect de reglementare […] The post Legea privind cumpararea vechimii in munca, promulgata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .