Legea privind constituirea unui stoc de grâu în rezerva de stat, promulgată Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea privind aprobarea OUG 137/2020 referitoare la acumularea in vederea constituirii ca stoc-rezerva de stat a unei cantitati de grau pentru panificatie, informeaza AGERPRES . Este vorba despre o cantitate de 100.000 de tone de grau pentru panificatie, urgenta determinata de necesitatea prevenirii unor dificultati in ceea ce priveste asigurarea necesarului de grau pentru consumul de paine pe cap de locuitor in cazul persistentei unor perioade de criza cu potential de recurenta. The post Legea privind constituirea unui stoc de grau in rezerva… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actul normativ are ca obiect de reglementare aprobarea acumularii in vederea constituirii ca stoc rezerva de stat a unei cantitati de 100.000 tone de grau 3 pentru panificatie, urgenta determinata de necesitatea prevenirii unor dificultati in ceea ce priveste asigurarea necesarului de grau pentru consumul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti Legea privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 113/2020 pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul roman Schitului romanesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) pentru instituirea Parchetului European (EPPO). Legea privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea privind prevenirea, diagnosticarea si tratamentul infectiilor asociate asistentei medicale din unitatile medicale si din centrele rezidentiale care prevede infiintarea unui Comitet National pentru Prevenirea si Limitarea Infectiilor Asociate…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea privind prevenirea, diagnosticarea si tratamentul infectiilor asociate asistentei medicale din unitatile medicale si din centrele rezidentiale pentru persoanele adulte aflate in dificultate din Romania, initiata de catre USR.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru ratificarea Acordului de imprumut (Program pe baza de rezultate in sectorul sanitar din Romania) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), in valoare de 500 de milioane de euro. Acordul a…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului. Conform legii, prin "antitiganism" se intelege atat perceptia referitoare la romi exprimata ca ura impotriva acestora, cat si manifestarile verbale sau fizice motivate de ura impotriva…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind prorogarea, pana la data de 1 ianuarie 2022, a termenului pentru obtinerea certificatelor de calificare profesionala pentru persoanele fizice care sunt administratori de condominii. Legea vizeaza aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2019…