- Legea privind carantina si izolarea, adoptata joi seara de Senat, ca for decizional, a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, sambata, 18 iulie a.c., decretul privind promulgarea Legii privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 7 iulie, urmatoarele decrete:- Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile și indicațiile geografice (PL-x 306/01.07.2019); - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 18 iunie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 260 alin. 1 lit. i din Legea nr. 53 2003 Codul muncii Pl x 399 25.06.2018 ; Decret privind eliberarea din functia de procuror in cadrul Parchetului de pe…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 15 mai a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 PL x 251 13.05.2020 .Amintim ca, incepand din data de 15 mai de la miezul noptii Romania a intrat in stare de alerta…

- Președintele Iohannis și-a pus semnatura, miercuri, pe un decret important pentru romanii impovarați de ratele la banci. “Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 13 mai a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea…