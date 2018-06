Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, a evitat o periculoasa infrangere in timpul examinarii proiectului sau de lege asupra Brexitului, dupa respingerea unui amendament ce i-ar fi dat Parlamentului un drept de veto asupra rezultatului negocierilor cu Brexelles-ul, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Deputaţii…

- Premierul britanic Theresa May a evitat o periculoasa infrangere, in cursul examinarii proiectului sau de lege cu privire la Brexit, dupa respingerea unui amendament care ar fi acordat Parlamentului un drept de veto asupra rezultatului negocierilor cu Bruxellesul, relateaza AFP conform News.ro . Deputatii…

- Premierul britanic, Theresa May, a evitat marti o periculoasa infrangere in timpul examinarii proiectului sau de lege asupra Brexitului, dupa respingerea unui amendament ce i-ar fi dat parlamentului un drept de veto asupra rezultatului negocierilor cu Brexelles-ul, informeaza miercuri AFP, preia…

- Deputatii au respins cu 324 de voturi contra 298 acest amendament ce i-ar fi conferit parlamentului dreptul de a retrimite guvernul la masa de negocieri in cazul in care acordul obtinut cu Bruxellesul nu ar fi convenit.Acest vot a fost obtinut in urma unor discutii recente intre guvernul…

- Unda verde pentru traseismul alesilor locali. Deputatii au adoptat un proiect de lege prin care primarii si consilierii locali care au fost alesi pe listele unei formatiuni politice fondata prin fuziune sa nu-si mai piarda mandatul, in caz de demisie. Este o forma prin care alesii locali PMP pot parasi…

- Banii negri din campaniile electorale nu vor mai fi confiscati, ci vor ramane la partidele politice. Camera Deputatilor a decis ca daca vor fi constatate sume ilegale, formatiunile politice vor plati o simpla amenda. Decizia deputatilor vine dupa ce Curtea Constitutionala a respins legea pe motiv ca…

- Guvernul condus de Theresa May a inregistrat, miercuri seara, o infrangere stanjenitoare in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului britanic) care a votat un amendament referitor la posibilitatea Marii Britanii de a ramane in interiorul uniunii vamale dupa iesirea tarii din Uniunea Europeana,…

- Amendamentul respectiv, adoptat cu cu 348 voturi pentru si 225 voturi impotriva, nu afirma in mod explicit ca Marea Britanie trebuie sa ajunga la un acord cu privire la uniunea vamala.Sefa executivului britanic a declarat constant ca Marea Britanie va parasi piata unica si uniunea vamala…