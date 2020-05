Legea privind amânarea plăţii chiriilor, promulgată Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada starii de urgenta.



Legea are ca obiect de reglementare amanarea, la cerere, de la plata chiriei pentru folosinta imobilelor inregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuinte pentru operatori economici, practicanti ai profesiilor liberale, entitatile juridice de drept privat, a caror activitate a fost intrerupta sau restransa semnificativ si persoane fizice afectate economic direct sau indirect in perioada de aplicare a starii de urgenta.



Sursa articol: agerpres.ro

