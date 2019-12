Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile juridica si de buget ale Camerei Deputatilor au adoptat, marti, un raport de respingere pe abilitarea Guvernului de a emite ordonante in vacanta parlamentara. Proiectul, care se adopta de fiecare data in perioada in care alesii sunt in vacanta, este necesar pentru ca Guvernul sa poata adopta…

- omisiile juridica si de buget ale Camerei Deputatilor au adoptat, marti, un raport de respingere in cazul proiectului de abilitare a Guvernului de a emite ordonante in vacanta parlamentara, informeaza Agerpres. S-au inregistrat 26 de voturi ”pentru” raport de respingere, 20 – „impotriva” si doua abtineri.…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a acordat marti raport de respingere proiectului de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in vacanta parlamentara, votul fiind de 26 pentru raport de respingere, 20 contra si doua abtineri. Proiectul urmeaza sa fie trimis plenului pentru vot…

- Senatorii au respins, miercuri, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante în vacanta parlamentara. Cu 45 de voturi împotriva si 44 pentru, proiectul de lege a fost respins, însa forul decizional este Camera Deputaților. Reamintim ca PSD deține majoritatea…

- Plenul Senatului a respins proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in timpul vacanței parlamentare. In lipsa acestei legi, Guvernul Orban nu poate emite Ordonanțe, dar Senatul nu este camera decizionala, votul final urmand a se da in Camera Deputaților.Citește…

- Executivul a adoptat, in sedinta de vineri, un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada viitoarei vacante parlamentare. Potrivit unui comunicat, Guvernul va putea sa emita ordonante (simple) in domenii care nu fac obiectul legilor organice, in perioada…

- Ludovic Orban, inaintea sedintei la Guvern din aceasta dupa amiaza a anuntat ca Guvernul isi va asuma raspunderea pe doua pachete de legi:"Dati mi voie sa va comunic oficial la masa Guvernului decizia, pe care de altfel am discutat o cu fiecare ministru in parte, si anume aceea de a ne angaja raspunderea…

- Angajarea raspunderii pentru deblocarea transportului scolar gratuit Foto arhiva Guvernul se reuneste în sedinta, de la ora 17:00, având pe ordinea de zi, între altele, proiectul de lege privind abilitarea executivului de a emite ordonante, dar si asumarea raspunderii pentru deblocarea…