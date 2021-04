Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 27 apr – Sputnik. Curtea Constituționala a declarat in cadrul ședinței de marți drept neconstituționala hotararea Parlamentului de trecere a Serviciului de Informații și Securitate in subordinea Parlamentului.

- Curtea Constituționala a declarat neconstituțional proiectul de lege, votat in decembrie 2020, privind trecerea Serviciului de Informații și Securitate in subordinea Parlamentului. Astfel, Curtea a admis sesizarea deputaților – Sergiu Litvinenco de la PAS și Dinu Plingau, dar și Maria Ciobanu de la…

- Legea privind trecerea Serviciului de Informații și Securitate (SIS) in subordinea Parlamentului urmeaza sa fie examinata de magistrații Curții Constituționale in ședința din 27 aprilie. La 3 decembrie 2020, majoritatea parlamentara PSRM-Șor a adoptat in lectura finala proiectul de lege care prevede…

- Deputații PSRM susțin ca Serviciul de Informații și Securitate (SIS), dar și președintele Maia Sandu au cunoscut despre rapirea judecatorului ucrainean Nicolae Ceaus. In cadrul unui briefing de presa, deputatul PSRM Grigore Novac a declarat ca la urmatoarea ședința a Parlamentului socialiștii…

- Deputații PSRM acuza Serviciul de Informații și Securitate (SIS), dar și președintele Maia Sandu de faptul ca au cunoscut despre rapirea judecatorului ucrainean Nicolae Ceaus. La urmatoarea ședința a Parlamentului socialiștii vor cerea crearea unei comisii de ancheta pe marginea acestui caz.

- CHIȘINAU, 26 mart – Sputnik. Un proiect de lege ce are ca scop protejarea oamenilor „care au datorii și se afla intr-o situație financiara defavorabila de evacuari abuzive din propria locuința in anumite situații de risc” a fost inaintat Parlamentului de președintele Maia Sandu vineri, 26 martie. …

- Serviciul de Informatii si Securitate solicita persoanelor de demnitate publica si actorilor politici sa se abtina de la lansarea in spatiul public a declaratiilor false, lipsite de argumente, calomnioase si denigratoare in adresa institutiei. Reactia SIS a venit in contextul afirmatiilor facute de…