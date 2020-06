Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea pentru completarea Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale.



Legea prevede ca si deputatii Romaniei din Parlamentul European sa poata depune coroane de flori la ceremoniile oficiale.



Acul normativ are ca obiect de reglementare completarea entitatilor din partea carora vor putea fi depuse coroane de flori la ceremoniile oficiale, cu o noua entitate, si anume Parlamentul European, reprezentat de deputatii Romaniei in PE.



Astfel, in cadrul unei ceremonii oficiale va putea fi depusa cate o singura coroana…