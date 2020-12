Legea prin care se interzice portul vălului islamic de către elevele din școlile primare, declarată neconstituțională Curtea Constituționala a ordonat anularea legii care interzice portul valului islamic de catre eleve in școlile elementare, considerand ca aceasta lege este discriminatorie, relateaza Hotnews.Anul trecut,aceasta lege a fost adoptata de o majoritate de deputati conservatori si deextrema dreapta, care au argumentat ca ea le protejeaza pe fete de opresiuneasexuala si de ideologia islamista politizata.Cei care aucontestat legea au fost doi copii și parinții lor. Actul normative se referee doarla valul ce acopera integral capul, nu si acoperamintelor religioase dedimensiuni mai mici purtate de credinciosii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

