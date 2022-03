Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind reglementarea statutului personalului care, in perioada starii de alerta sau a situatiilor de risc epidemiologic si biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost incadrat pe perioada determinata, precum si pentru modificarea si completarea…

- Social Personalul din unitațile sanitare, incadrat pe perioada determinata și fara concurs in perioada starii de alerta, poate ramane pe post martie 8, 2022 13:02 Camera Deputaților a adoptat marți, 8 martie, in calitate de for decizional, un proiect de lege privind reglementarea statutului personalului…