Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, care stabileste ca Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni va avea personal atasat in diaspora. Legea are ca obiect de reglementare afirmarea si promovarea identitatii culturale, lingvistice si religioase a comunitatilor romanesti si facilitarea procesului de reintegrare a cetatenilor romani cu resedinta in strainatate care se reintorc in tara, precum si extinderea ariei de acordare a unor drepturi romanilor din…