Judas Priest la București: Află cine cântă cu zeii pe 22 iulie!

Judas Priest revin la Bucuresti pe 22 iulie la Romexpo in aer liber, in parcarea A, in cadrul turneului Firepower, pentru a prezenta o productie fantastica, total noua, publicului din Romania! Un melanj de rock, ecrane led, pe o scena gigant cu multi decibeli si aceeasi… [citeste mai departe]