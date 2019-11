Stiri pe aceeasi tema

- Elevii vor petrece mai puțin timp la școala, e oficial. Legea care prevede ca numarul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de invațamant este in medie 20 de ore pe saptamana la invațamantul primar, 25 de ore pe saptamana la invațamantul gimnazial și in 30 de ore pe saptamana la invațamantul…

- Klaus Iohannis și PNL una spun și alta fac, acuza fostul ministru al Muncii Marius Budai dupa ce președintele a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar. De asemenea,…

- Legea care amana autorizarea platformelor de ridesharing (Uber, Bolt, Taxify) pana in februarie 2020 a fost promulgata joi de presedintele Klaus Iohannis, potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale.

- Ziarul Unirea Politia poate intra peste tine in casa fara mandat, in anumite situații. Legea a fost promulgata de președintele Iohannis Politia poate intra peste tine in casa fara mandat, in anumite situații. Legea a fost promulgata de președintele Iohannis Iohannis a promulgat recent o lege importanta…

- UPDATE: Oficialii UE au anunțat, in cadrul unei conferințe de presa, ca Negrescu nu a fost acceptat pentru postul de comisar pentru ca propunerea nu a fost discutata de premier cu președintele Klaus Iohannis și nu a fost agreata de acesta, or un consens este absolut necesar UPDATE: Premierul…

- Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii referitoare la modificarea Codului fiscal in sensul scutirii de la plata unor impozite locale a persoanelor persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945,…

- Senatul a trimis la promulgare, saptamâna trecuta, o lege care modifica semnificativ OUG 33/2007 privind funcționarea Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Legea a trecut lejer de comisiile din Camera Deputaților și Senat, fara a stârni discuții prea aprinse,…

- Curtea Constitutionala va dezbate, miercuri, sesizarea formulata de președintele Klaus Iohannis referitoare la modificarea si completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor. Seful statului reclama ca actul normativ nu are avizul CSAT, potrivit Mediafax.Pe 9 iulie, presedintele…