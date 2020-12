Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea art.32 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Este preconizata stabilirea unei noi formule de repartizare a sumelor incasate in plan local, cu titlu de impozit pe venit, catre unitatile administrativ-teritoriale.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua nationala a bicicletei, transmite Administratia Prezidentiala. Ziua bicicletei poate fi marcata de catre autoritatile publice centrale si locale, de catre societatea civila si persoane fizice…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi actul normativ pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, informeaza Administratia Prezidentiala. Legea prevede ca pacientii asigurati prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) benficiaza gratuit de investigatii…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, in calitate de for decizional, o lege care schimba cotele din impozitul pe venit care se intorc la primarii.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea privind adoptarea unor masuri necesare facilitarii parcarii bicicletelor in spatii publice, transmite Administratia Prezidentiala. Prin actul normativ cladirile de utilitate publica, unitatile din invatamantul preuniversitar de stat, autogarile,…

- Presedintele Klaus Iohannis cere Parlamentului reexaminarea modificarilor la Legea privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, considerand ca acestea au ”o serie de necorelari, deficiente sau insuficiente de redactare ce afecteaza claritatea, previzibilitatea”…