Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea privind reglementarea activitatii prestatorului casnic. Actul normativ, prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, reglementeaza modul in care persoanele fizice desfasoara activitati casnice ocazionale remunerate…

- Legea pentru reglementarea activitații micilor prestatori casnici a fost adoptata, final, marți, de Camera Deputaților, astfel ca va intra in vigoare daca va fi promulgata și de președinte. Noul act normativ prevede acordarea de tichete pentru plata personalului angajat in casa – șoferi, ingrijitoare,…

- Raportul Amnesty International privind situatia drepturilor omului in lume in 2021 consemneaza ca, in Romania, organizatiile neguvernamentale au exprimat preocupari in ce priveste exercitarea drepturilor de asociere, de intrunire pasnica si a libertatii de exprimare, media au expus cazuri de respingeri…

- „Legea internetului pentru toți“ a intrat in linie dreapta. Deputatul PNL de Maramureș, Bota Calin este co-inițiator al proiectului: „Legea internetului pentru toți“ , un proiect la care am fost co-inițiator, a fost adoptata de catre Camera Deputaților, in calitate de for decizional. Legea creeaza cadrul…

- Guvernul a aprobat, vineri, un proiect de hotarare privind aprobarea programelor nationale de sanatate, propus de Ministerul Sanatatii si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, care stabileste cadrul legislativ pentru continuarea activitatilor din cadrul programelor nationale de sanatate aflate…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, proiectul de lege privind reglementarea activitatii prestatorului casnic, prin care se introduce posibilitatea remunerarii in tichete de activitati casnice cu valoare nominala de 15 lei pentru persoanele fizice care vor desfasura activitati casnice in beneficiul…